Pd: Bonaccini avanti in Campania, ma Schlein espugna Napoli

18 ottobre 2021

- Sono stati 54.495 i votanti alle primarie del Pd in Campania, al netto della provincia di Salerno. Per ora è questo l'unico dato certo. Stefano Bonaccini dovrebbe essere tra i due sfidanti il candidato più votato della Regione, ma mancano ancora i risultati definitivi. Il presidente emiliano avrebbe chiuso in vantaggio a Salerno e provincia, feudo di stretta osservanza deluchiana. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, infatti, ha sostenuto ufficialmente Bonaccini. Elly Schlein, invece, è riuscita a conquistare la città di Napoli con il 53% dei voti. (Ren)