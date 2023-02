Nola: Barbato aderisce a Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco della città di Nola, in provincia di Napoli, alle recenti elezioni amministrative, Maurizio Barbato, consigliere comunale di opposizione e presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ha aderito a Fratelli d'Italia. E' quanto annunciato, questa mattina, in conferenza stampa da Barbato, dalla dirigente nazionale di FdI e vice responsabile delle Politiche per il Sud, Gabriella Peluso, dal commissario dell'area metropolitana di Napoli e deputato di FdI, Michele Schiano Di Visconti, dal coordinatore dell'area nolana e già sindaco di Nola, Geremia Biancardi, "Sono orgoglioso di aderire al progetto politico del premier Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, che si caratterizza per qualità, chiarezza e coerenza, valori che ritengo fondamentali anche a Nola per costruire un vero progetto politico per la nostra città ed a questo che lavorerò in consiglio comunale, attraverso un'azione oppositiva costruttiva nell'interesse del territorio finalizzata a valorizzare le sue risorse, a cominciare da quella della cultura, per restituire alla nostra città il ruolo che ha sempre avuto nell'area metropolitana di città protagonista della cultura ma anche dell'economia e dell'impresa, con l'obiettivo di dare a Nola una vera amministrazione all'altezza del suo valore e delle sue potenzialità", ha detto Barbato. "Oggi, con l'adesione di Barbato al nostro partito, prosegue e si formalizza il percorso che l'amico Maurizio ha avviato in occasione delle ultime elezioni Politiche quando ha sostenuto il progetto politico e di governo di Giorgia Meloni e ha sostenuto Fratelli d'Italia con lo scopo di avviare la costruzione del nostro progetto politico sul territorio" – ha detto Peluso, che ha aggiunto: "a Nola e nell'area nolana puntiamo ad aggregare il mondo sociale ed imprenditoriale e a potenziare il legame tra cultura ed economia per rilanciarlo anche nell'ambito delle grandi opportunità offerte dal Governo Meloni per le Zone Economiche Speciali nel Mezzogiorno per lo sviluppo economico e per il lavoro". "Siamo molto soddisfatti dell'ingresso di Maurizio Barbato in Fratelli d'Italia perché egli rappresenta quella società civile che si riconosce nei nostri valori e principi e con la quale si può costruire e radicare il nostro partito sul territorio e puntare alla costruzione di una vera alternativa per l'amministrazione di Nola, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la nostra rappresentanza consiliare, sostenere l'opposizione comunale e di portare la città al più presto a nuove elezioni per scendere in campo con la nostra proposta politica per lo sviluppo del territorio" ha evidenziato Schiano Di Visconti. Soddisfazione è stata espressa anche dal Coordinatore dell'area nolana e già sindaco di Nola, Geremia Biancardi, che ha evidenziato "l'importanza di avere una valida rappresentanza in Consiglio comunale e di costruire su di essa l'opposizione all'attuale amministrazione con lo scopo di puntare, alle prossime elezioni amministrative, ad una vittoria forte e solida che possa restituire Nola al suo antico splendore e creare nuove opportunità di aggregazione e di sviluppo". (Ren)