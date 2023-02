Cultura: la Collina Gentile, la prima-vera festa lungo le pendici di Capodimonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa parte con una tavola rotonda che si svolgerà il 1 marzo alle ore 16,30 presso la biblioteca dell'Istituto Caselli nel Real Bosco di Capodimonte, alla quale le associazioni hanno invitato tecnici ed istituzioni che, ognuno dal proprio punto di vista e competenza, tratteranno il territorio de La Collina Gentile. Parteciperanno: Valter Luca De Bartolomeis, dirigente scolastico Istituto ad indirizzo raro G. Caselli; Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura; Luigi Carbone, presidente Commissione Cultura comune di Napoli; Fabio Greco, presidente Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena; Leonardo di Mauro, docente di Storia della Città e del Paesaggio presso l'Università di Napoli Federico II; Vincenzo Russo, architetto urbanist;, Francesco Schioppa, Ente Parco metropolitano delle colline di Napoli; Francesco Escalona, architetto territorialista; Paola Silvi presidente Legambiente Parco Letterario Vesuvio; Filomena Sardella, coordinatrice regionale Icom Campania. Nei successivi 5 fine settimana, i luoghi e gli itinerari de La Collina Gentile si animeranno con iniziative, passeggiate, trekking urbano, visite teatralizzate curate da 19 associazioni. "Si dice spesso che Napoli sia un 'museo a cielo aperto' ed è così – ha sottolineato il presidente della Commissione Cultura Luigi Carbone - un museo inteso sì come luogo per custodire ma anche per far rivivere, modernizzare, far conoscere e creare sempre nuovi spunti di dialogo e di visone. E allora ben vengano iniziative come queste della Collina Gentile che mirano a creare sempre nuovi spunti di fruizione e itinerari insoliti per promuovere la Napoli policentrica. E ben venga, ovviamente, il Museo del paesaggio, un luogo vivo e vivace che piacerà ai cittadini e ai visitatori che arriveranno in città". L'iniziativa è gemellata con la settimana della sostenibilità a cura dell'Associazione Altrimondi (Ren)