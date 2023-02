Stellantis: Fiom-Cgil, continua la perdita di posti di lavoro e di una visione sul piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Stellantis continua la perdita di posti di lavoro, l'assenza di assunzioni e una visione complessiva sul piano industriale. Lo ha affermato in una nota Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil commentando l'incontro che si è svolto in videoconferenza con l'azienda automotive. "Si è trattato dell'ennesimo avvio di un percorso di uscite incentivate. Rispetto agli accordi precedenti l'azienda ha proposto di mantenere i trattamenti precedenti per chi raggiungesse la pensione nei successivi 48 mesi, per gli altri sono previste fasce a seconda dell'anzianità anagrafica, escludendo dagli accordi gli under 35. Saranno coinvolti gli stabilimenti di Cassino, Mirafiori, Enti Centrali, Pratola Serra, Termoli e Cento per un totale di circa 1.800 lavoratrici e lavoratori, di cui circa 900 solo negli enti centrali. Siamo a quasi 7 mila posti di lavoro persi dal 2021. Per queste ragioni abbiamo ribadito la nostra contrarietà a proseguire su questa strada in assenza di un piano che preveda la rigenerazione dell'occupazione - ha continuato Marinelli -. (segue) (Rpi)