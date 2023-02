Città Metropolitana di Napoli: domani alle 11 seduta straordinaria del consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani alle 11 la seduta straordinaria del Consiglio metropolitano di Napoli, convocata nell'aula consiliare in piazza Santa Maria La Nova, 43. Gli ordini del giorno sono 31, fra questi le modifiche agli articoli 5 e 6 dello statuto di Sapna-Sistema ambiente provincia Napoli spa per la cessione del 51% delle quote agli Enti d'ambito ai sensi della legge regionale 14/2016. Inoltre sarà discusso il 'Piano strategico triennale della Città metropolitana di Napoli. Approvazione Aggiornamento annuale'. La seduta sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Stampa in diretta streaming su www.metronapoli.it, l'e-magazine istituzionale della Città Metropolitana, e sul profilo Facebook ufficiale dell'Ente all'indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana. (Ren)