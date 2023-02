Napoli: sequestrati dai Nas tre tonnellate di alimenti in ristoranti etnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nas di Napoli, nell’ambito dei predisposti servizi svolti nella città partenopea nel fine settimana, hanno ispezionato, unitamente a personale dell’Asl Napoli 1 Centro, dieci ristoranti etnici procedendo alla immediata sospensione dell’attività di somministrazione poichè esercitata in ambienti rinvenuti in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali. Le ispezioni hanno interessato soprattutto gli alimenti maggiormente esposti alla contaminazione (crudi o a ridotta cottura), ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori poiché destinati alla somministrazione in assenza delle previste procedure di monitoraggio e autocontrollo. Al termine delle attività sono state sequestrate amministrativamente tre tonnellate di alimenti privi di rintracciabilità alimentare e comminate sanzioni amministrative per 40 mila euro.(Ren)