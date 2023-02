Cnpr Forum: dopo l’aumento dei tassi aiutare famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il modo migliore per aiutare famiglie e imprese in una congiuntura economica difficile, come quella cui stiamo assistendo in tutto il mondo, è fare in modo che le risorse economiche a disposizione vengano indirizzate non più attraverso una sterile politica di bonus a pioggia bensì indirizzandole prioritariamente a chi è più in difficoltà. A quelle ampie fasce sociali che stanno pagando la crisi economica più degli altri. Da un lato aiutandole a sostenere i costi energetici, l’aumento dei costi delle materie prime e quello dei beni di prima necessità; dall’altro cercando di aumentare il potere d’acquisto degli stipendi più bassi, aiutando anche chi uno stipendio non lo ha”. Lo ha dichiarato Ylenja Lucaselli (parlamentare di Fratelli d’Italia nella Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati), nel corso del webinar “Guerra, inflazione, aumento dei tassi e del debito. Come aiutare famiglie e imprese nell’anno dell’incertezza?” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “E’ necessario far ripartire l’economia italiana attraverso provvedimenti strutturali. Con la Legge di Bilancio - ha aggiunto Lucaselli - abbiamo iniziato a percorrere questa strada nell’interesse degli italiani. Accanto a questo, non dobbiamo perdere le straordinarie opportunità offerte dal Pnrr per investire in innovazione e nuove tecnologie”. (segue) (Ren)