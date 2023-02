Cultura: a Napoli presentazione del libro su separazione carriere con De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà questo pomeriggio alle ore 16 a Napoli, presso la sede della Società Napoletana di Storia Patria, via V. Emanuele III 310, la presentazione del libro “Non diamoci del tu, la separazione delle carriere” scritto dall’avv. Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, ed edito da Rubbettino. Introduce l’incontro Ugo De Flaviis, referente per la Regione Campania della Fondazione Einaudi. Partecipano, oltre all’autore del volume, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e Antonio Lepre, magistrato. Modera Andrea Cangini, giornalista e segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi. (Com)