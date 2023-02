Banco Bpm, capofila pool di banche per 35 milioni a due nuovi impianti a biometano in Campania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Barnabè, Responsabile Corporate di Mediocredito Centrale commenta: "Ancora una volta Mcc, nel suo ruolo di banca per le imprese specializzata nel corporate lending, supporta progetti di sviluppo nel Mezzogiorno d'Italia. Insieme alle altre banche e alle istituzioni finanziarie coinvolte, Mcc partecipa con il suo know how finanziario a un'operazione finalizzata a dare risposte alle esigenze dell'economia reale a livello territoriale, promuovendo investimenti sostenibili in coerenza con i criteri Esg". Francesco Paolo Acito, vicedirettore Generale Banca Popolare di Puglia e Basilicata, commenta: "Accompagnare Il Gruppo Azimut in questa importante operazione, evidenzia la crescente attenzione della Bppm verso gli investimenti su iniziative con connotazioni Esg. Nel contempo ci fa piacere sottolineare ancora una volta, la professionalità del nostro team di Finanza Strutturata che ci consente di mettere a disposizione dei nostri clienti la più ampia offerta di soluzioni di specialised lending." (Com)