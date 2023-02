Pd: de Magistris, vittoria Schlein è meritata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una vittoria meritata, è stata brava perché ha raccolto quel sentimento di cambiamento che c'è nel popolo della sinistra. Lei viene dal Pd che in questi anni ha fatto cose che non condivido per nulla e che tradiscono i valori della sinistra. Le parole per ora sono buone, i fatti finora però hanno raccontato altro. Se i fatti cambieranno sarà un elemento positivo". Così Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare. (Ren)