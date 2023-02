Sicurezza: Bianco (Anci) su polizie locali, fondo nazionale unico per gestire richieste cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unificare gli strumenti di finanziamento già esistenti per i Comuni in un unico Fondo nazionale sicurezza urbana con cui rispondere alle diverse finalità che arrivano dalle differenti realtà territoriali, ed anche per far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai sindaci. A chiederne l'istituzione è stato Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, intervenuto alla presentazione dell'XI Rapporto sulle attività delle Polizie Locali 2022, illustrato in un convegno cui ha partecipato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "In questo fondo, dovranno confluire le risorse del Fondo sicurezza urbana, quelle destinate a varie iniziative ('Scuole sicure', 'Spiagge sicure', 'Laghi sicuri' e 'Truffe agli anziani'), come quelle per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei Comuni", ha precisato. Il presidente del Cn Anci ha anche ribadito la contrarietà dell'Anci all'idea che sembra affacciarsi di dare vita a corpi di polizia regionale. "La polizia locale è per definizione legata al municipio. Se si riesce a definire una riforma organica così concepita bene, altrimenti fermiamoci dove siamo, una legge diversa sarebbe una cosa molto più grave". Da parte sua Ciro Buonajuto, vicepresidente nazionale dell'Anci e delegato Sicurezza e legalità, ha fatto cenno ad un investimento articolato per rafforzare la sicurezza nei territori: "Da un lato bisogna aumentare le risorse per la prevenzione, dalla videosorveglianza fino all'incremento dell'organico della Polizia Locale". Ma d'altro canto è necessario puntare sulla cultura, a partire dalla scuola. "Vanno date gambe alla legge sull'educazione civica, tanto voluta dai sindaci ma svuotata di contenuti, e va promosso un programma triennale educativo nazionale a partire dalla sicurezza stradale e dalla legalità". Infine, è "necessario investire sulle periferie delle città per una riqualificazione urbanistica e sociale". (segue) (Rin)