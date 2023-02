Ambiente: blitz di Fridays For Future al Plenitude Store di Napoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz di attivisti di Fridays For Future al Plenitude Store alla riviera di Chiaia. I ragazzi del movimento ispirato dalle azioni di Greta Thunberg lanciano così la loro nuova manifestazione globale, che a Napoli partirà alle 9 da piazza Dante percorrendo il centro cittadino. "Plenitude è Eni, è solo greenwashing. Mentre prova a dipingersi il volto di verde, Eni continua a devastare ed inquinare il nostro pianeta, adesso basta", queste le parole della portavoce nazionale del movimento Michela Spina, mentre un gruppo di attivista occupa simbolicamente lo store del colosso energetico. "La battaglia climatica è la battaglia della nostra generazione: bisogna invertire la rotta abbattendo le emissioni climalteranti, rivedendo totalmente il sistema di produzione alimentare, è giusto che la transizione ecologica la paghino i ricchi", ha concluso in una nota Davide Dioguardi, referente per Napoli del movimento ecologista. (Ren)