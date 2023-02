Pd: Villani (M5S), adesso il partito salernitano cambi pelle con Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Essere una donna alla guida di una realtà politica presenta molte sfide, soprattutto quando si vince contro le aspettative di certe strutture consolidate. La sua vittoria può rappresentare un grande aiuto per le battaglie che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti. E' arrivato il momento che il Pd salernitano decida cosa vuole fare. Vuole continuare ad essere una forza politica lontana dai bisogni dei cittadini oppure ritrovare una sua identità? Ora è arrivato il momento per creare un dialogo e realizzare un laboratorio significativo che tenga ai margini coloro che tutelano solo i loro interessi". Così la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. "Il risultato delle urne è chiaro e inequivocabile: serve una sinistra determinata per contrastare l'avanzare del centrodestra anche nei Comuni al voto in provincia di Salerno e come M5s ci attendiamo di vedere la svolta a sinistra di Elly Schlein ad iniziare dalle importanti elezioni comunali che si terranno a breve", ha concluso Villani. (Ren)