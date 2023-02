Cnpr Forum: dopo l’aumento dei tassi aiutare famiglie e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle misure a sostegno delle famiglie si è soffermato anche Emiliano Fenu (capogruppo del M5s in Commissione Finanze a Montecitorio): “Possiamo aiutare famiglie e imprese in questo anno di incertezza tenendo in piedi quelle che erano le misure già esistenti. Anziché ‘definanziare’ il fondo per le morosità incolpevoli lo si poteva tenere attivo o lasciare attivi gli sconti su carburanti e accise. Dopo la decisione di non prorogare questi sconti la benzina è aumentata esattamente delle stessa percentuale delle accise. Altro modo per aiutare milioni di italiani è quello di cercare di non eliminare il Reddito di Cittadinanza che risponde sia a quei cittadini che non riescono a trovare lavoro, sia a quelli che pur lavorando percepiscono un salario basso. Si possono sostenere le imprese cercando di tenere in piedi le misure che hanno creato sviluppo economico in questi due anni, a cominciare dai bonus edilizi che hanno consentito all’edilizia e tutto quello che si porta con sé una buona fetta del 6,7 per cento del Pil del 2021 di continuare alimentare la crescita senza inventarsi nulla di nuovo”. Gianluca Cantalamessa (senatore della Lega in Commissione Industria, Commercio e Agricoltura a Palazzo Madama) è convinto che “con lo stop alle cessioni dei crediti e allo sconto in fattura per il superbonus è stata bloccata una emorragia di denaro che avrebbe ulteriormente aggravato le casse dello Stato e, di conseguenza, la condizione degli italiani. Resta la priorità di definire tutte le situazioni pendenti, a partire dal reperimento di soluzioni adeguate per i crediti incagliati. Su questo tema stiamo ascoltando le associazioni di categoria e le imprese del settore edile per adottare le scelte idonee a salvaguardare i posti di lavoro e gli sforzi economici sostenuti”. Cantalamessa ha parlato anche delle misure messe in campo per aiutare aziende e famiglie: “Con la legge di Bilancio il governo ha tracciato una rotta chiara, stanziando 21 miliardi di euro per fronteggiare il ‘caro energia’. Poi, con le misure di ampliamento della flat tax e lo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori ai mille euro, si è inteso dare un segnale concreto sulla volontà di sostenere famiglie e imprese in uno dei periodi più complessi dal dopoguerra a oggi”. (segue) (Ren)