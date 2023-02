Cultura: al via al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la 19esima Settimana della Sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà luogo questa mattina alle ore 12, presso la Sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della XIX “Settimana della Sostenibilità” promossa dall’associazione Altrimondi in partnership con il Mann e 3DnA leader europeo nella stampa 3D. Una settimana di mostre, eventi, convegni e visite guidate per promuovere la sostenibilità in ogni sua declinazione. Cultura e rispetto per l’ambiente costituiscono un binomio di assoluto valore per rilanciare sviluppo ed economia dei territori, oltre a costituire la base per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il progetto “Il Museo fra le mani – Percorso nell’arte e nella storia grazie alla stampa 3D” dedicato ai non vedenti e ipovedenti. L'utilizzo di nuovissime tecnologie di acquisizione, modellazione e stampa 3D renderà fruibili ai visitatori, anche non vedenti e ipovedenti, alcune delle più belle opere della collezione Farnese custodite al Mann. I visitatori avranno la possibilità di toccare con mano e osservare da molteplici prospettive le riproduzioni in scala, realizzate ad altissima definizione, di questi capolavori dell'arte e, oltre all'esperienza tattile, grazie alla partecipazione della Compagnia teatrale “La Mansarda”, usufruiranno anche di un'esperienza sensoriale, immergendosi, mediante l'ascolto di musiche e suoni, nelle storie e nei luoghi del passato. "Siamo giunti alla XlX settimana della sostenibilità organizzata dall'associazione Altrimondi, unica delegata in Italia, e fra gli otto firmatari della 'Convezione dei Partner Europei per la Settimana della Sostenibilità', sottoscritta il 25 marzo 2003 a Berlino, che intende: 'Assicurare maggiore e migliore accessibilità alle informazioni sullo sviluppo sostenibile, mettere in pratica comportamenti più eco-friendly, diffondere un’idea di cultura diffusa disegnando dei percorsi ,accessibili a tutti, alla scoperta di Napoli dei suoi luoghi più belli, dei suoi musei e della sua storia'. Un piccolo contributo allo sviluppo sostenibile tramite eventi che incoraggino i partecipanti ad un approccio più sostenibile alla vita quotidiana", ha dichiarato Rosario Elia, vicepresidente dell’Associazione Altrimondi. La “Settimana della sostenibilità” è realizzata con il sostegno economico della Regione Campania. Alla presentazione parteciperanno: Paolo Giulierini, direttore del Mann; Mario Mirabile, presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Napoli; Antonio Marciano, segreteria del presidente della Regione Campania; Marco Chiappetta, testimonial dell’evento e regista del film “Santa Lucia”; Carmine Maturo, presidente associazione Green Polis - European Climate Pact Ambassador in Italy; Alessandro Manzo direttore generale 3DnA S.r.l.; Rosario Elia, vicepresidente Associazione Altrimondi. Modererà il giornalista Stefano Gattordo. (Ren)