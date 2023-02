Immigrazione: De Luca, premier esprime suo dolore per morti ma è ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo nazionale è la normale di Pisa delle fesserie. Io ho provato un pugno nello stomaco ieri vedendo le immagini dei migranti morti annegati, tra cui 20 bambini, donne che fuggivano da persecuzioni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento al convegno organizzato a Napoli dalla Uil sull'autonomia differenziata. "Il presidente del Consiglio ha espresso il suo dolore, ma un presidente del consiglio non deve esprimere il suo dolore, deve salvare la vita di chi scappa dalle guerre e non è tollerabile l'ipocrisia di chi continua a dire che deve essere l'Europa a non far partire le barche. Noi abbiamo il dovere di salvare la vita della gente (Ren)