Malattie rare: Garante disabili Campania, occorre accesso equo per diagnosi e cure

- Il 28 febbraio ricorre la Giornata delle Malattie Rare. Lo ha ricordato questa mattina in una nota il Garante dei Disabili della Regione Campania, l'avv. Paolo Colombo. "Sono oltre 6000 le malattie rare caratterizzate da un’ampia diversità di disturbi e sintomi - ha spiegato Colombo - che variano non solo da malattia a malattia, ma anche da paziente a paziente affetto dalla stessa malattia. Il 72% delle malattie è genetico e quasi 1 tumore su 5 è raro". "La diversità di assistenza sui territori - ha proseguito il Garante - genera disuguaglianze e difficoltà nell’accesso alle cure, occorre, quindi, l’accesso equo alla diagnosi, alle cure, all’assistenza sanitaria e sociale e alle opportunità sociali per le persone affette da una malattia rara". "In Campania, secondo il Registro Regionale Malattie Rare, sono circa 30.000 i pazienti certificati. Per molti pazienti - ha precisato - la diagnosi resta un processo complesso a causa della varietà di manifestazioni cliniche e sintomi che ognuna di queste patologie può avere. Una maggiore conoscenza può consentire diagnosi precoci e interventi più mirati e aiutare i pazienti a uscire dall'isolamento che la malattia porta con sé, facendo sentire 'diverso' chi ne è colpito". "Proprio negli ultimi giorni il Comitato Nazionale Malattie Rare, istituito presso il Ministero della Salute, ha licenziato il nuovo Piano Nazionale per le Malattie Rare. Il precedente Piano era scaduto nel 2016 e l’aggiornamento di esso era dunque un atto molto atteso. L’auspicio, quindi, è che ora l’attuazione del nuovo Piano proceda spedita e sia accompagnata da risorse economiche adeguate, ha concluso Colombo. (Ren)