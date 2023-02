Ue: Cirielli, De Luca da consumato attore su gestione fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capisco che Don Vincenzo sia convinto di governare il Sangiaccato del Deluchistan ma, francamente, sono irricevibili gli insulti che, in fondo, celano una polemica scomposta di chi pensa soltanto a gestire risorse e potere. “La settimana scorsa, in veste di stratega militare, se la prendeva con il segretario generale della Nato Stoltenberg; oggi, nella veste dell'appaltatore, con il ministro Fitto, che invece sta lavorando per provare a superare una situazione ereditata di autentico caos nel capitolo dei fondi europei, inscenando una geremiade da consumato attore". Lo dichiara in una nota il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. "Pensi piuttosto al diritto alla salute negato in Campania. È di oggi, infatti, la notizia dell'ennesimo appello di una famiglia del salernitano che ha visto revocarsi la convenzione per poter dare cure opportune al figliolo, disabile gravissimo, cieco e muto dalla nascita, in una struttura adeguata, fuori dalla Campania", aggiunge Cirielli. (segue) (Rin)