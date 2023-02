Scuola: Borrelli (Avs), calcinacci buchi nel soffitto e infiltrazioni all’Aldo Moro di Afragola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri bambini sono in pericolo con una scuola in quelle condizioni e la pioggia di queste ore aumenterà ancora di più il rischio di infiltrazioni e creerà ulteriori danni". A raccogliere la denuncia di alcuni genitori del III Circolo didattico 'Aldo Moro' di Afragola, in provincia di Napoli, il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a cui i genitori hanno inviato un dossier fotografico che testimonia le pessime condizioni della scuola con buchi nel soffitto, calcinacci cadenti e mattonelle che si staccano. "Abbiamo inviato immediatamente il tutto al responsabile dell'Ufficio tecnico e al Sindaco chiedendo un controllo immediato sulla sicurezza della scuola e di avviare i necessari interventi per ridare un minimo di dignità a quella scuola" hanno aggiunto Borrelli insieme al consigliere comunale Antonio Iazzetta, sottolineando che "la situazione dell'Aldo Moro non è un caso isolato perché anche altre scuole fanno quotidianamente i conti con strutture inadeguate e spesso neanche riscaldate visti i continui problemi degli impianti di riscaldamento". (Ren)