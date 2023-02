Cultura: il 3 e il 4 marzo a Napoli il quinto congresso nazionale Mab sul futuro di musei archivi e biblioteche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione della mattina di venerdì 3 marzo, dal titolo "La collaborazione tra i professionisti Mab: la voce dei territori (2020-2023)", si aprirà con una tavola rotonda che offrirà l'occasione per conoscere la variegata trama delle esperienze Mab maturate dalle sezioni regioni dal 2019 sino a oggi, le quali costituiscono il frutto della collaborazione dei professionisti attivi nella realtà dei musei, degli archivi e delle biblioteche del territorio. Gli esponenti delle sezioni regionali delle associazioni si confronteranno anche per riflettere sul futuro della rete Mab a livello organizzativo, di contenuti e di futuri obiettivi culturali, nell'intento di consolidare e rendere ancora più efficace la collaborazione tra i professionisti dei beni culturali operanti negli istituti e luoghi della cultura. La sessione pomeridiana ("Descrivere e gestire la fotografia in archivi, biblioteche e musei: un riallineamento necessario tra teoria e prassi in ottica Mab"), di carattere scientifico, sarà rivolta al tema - attualissimo - della descrizione delle fotografie e degli archivi fotografici, i quali costituiscono di per sé un terreno di confronto tra approcci descrittivi che fanno capo a diversi domini disciplinari. Benché non manchino specifici standard catalografici, la documentazione fotografica continua oggi in molti casi ad essere descritta spesso in modo differente a seconda della natura dell'ente conservatore. Saranno invitati a discutere delle attuali problematiche descrittive non soltanto i rappresentanti delle associazioni, ma anche delle università e degli istituti centrali del ministero della culturali preposti al catalogo dei beni culturali per favorire la ripresa del dibattito teorico intorno alla descrizione della documentazione fotografica. (segue) (Ren)