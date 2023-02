© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta, fino al 20 marzo prima 'Winter Edition' per quattro lunedì consecutivi, si comincia con 'U Siccu' (Paper First), il libro del giornalista Lirio Abbate su Matteo Messina Denaro. L'autore ne discuterà con il deputato Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia, in un dibattito moderato dal giornalista di Repubblica Dario Del Porto. Napoli, Locanda del Cerriglio (ore 18.30) (Ren)