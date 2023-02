Pd: oggi la sfida tra Bonaccini e Schlein per la segreteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera il Partito democratico avrà il nome del suo nuovo segretario. La sfida delle primarie per la successione di Enrico Letta è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. E’ possibile votare dalle 8 alle 20 nei 5.500 seggi allestiti in tutta Italia, portando con sé un documento di identità, la tessera elettorale e due euro per le spese. E’ previsto anche il voto online, ma solo per chi ha effettuato una pre-registrazione con lo Spid e a particolari condizioni, tra cui una distanza di almeno 20 chilometri dai seggi. Possono votare anche i non iscritti al partito: il voto è infatti aperto a tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini europei residenti in Italia e quelli extra-Ue con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Contestualmente si eleggono anche i componenti l'Assemblea nazionale. Le ultime primarie del Pd si svolsero nel 2019. A vincerle fu Nicola Zingaretti che però nel 2021, a causa di polemiche interne al partito, si dimise lasciando il campo a Enrico Letta. (segue) (Rin)