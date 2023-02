Autonomia: Conte, cresce il dibattito, ora mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta crescendo il dibattito, soprattutto nel Mezzogiorno, sull'autonomia differenziata. E' un bene. La proposta del governo divide l'Italia e condanna il Sud. Occorre adesso una decisa mobilitazione, costruendo reti e percorsi di civismo attivo. Una battaglia di tutti nel segno dell'Italia Mediterranea, una idea del Mezzogiorno come nuovo baricentro geopolitico europeo". Lo ha dichiarato Federico Conte, ex deputato, presidente dell'associazione Cittadino Sudd, che terrà domani, sabato 25 febbraio alle 10.30, ad Avellino, presso il Circolo della stampa, una iniziativa dal titolo "Contro l'autonomia differenziata, per l'Italia mediterranea". All'incontro, moderato dal giornalista Gianni Festa, e aperto dai saluti del sindaco, Gianluca Festa, interverranno: Erika Picariello, segretaria generale Flc Cgil di Avellino, il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 stelle, il consigliere regionale Livio Petitto, l'on. Umberto Del Basso De Caro e il presidente dell'associazione Cittadino Sudd, Federico Conte.(ren)