Napoli: intesa tra comune e l'Istituto Della Porta, al via sopralluoghi studenti su beni confiscati

- In attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto da comune di Napoli e Istituto Tecnico "Della Porta - Porzio" per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sono iniziati stamattina i primi sopralluoghi degli studenti che svolgeranno un'attività di analisi e studio finalizzata alla redazione di una "carta d'identità" di 17 immobili sottratti alla camorra. La collaborazione, che il comune ritiene estremamente preziosa, si inserisce nell'ambito del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento sul doppio binario della conoscenza del territorio e della sperimentazione delle competenze tecniche denominato "Legalità e Cultura dell'Etica. Beni Confiscati alla criminalità organizzata. Progetto di valorizzazione", che vede coinvolti gli studenti delle quinte classi dell'Istituto "Della Porta – Porzio". Il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu hanno espresso 'Viva gratitudine alla Dirigente scolastica, Alessandra Guida, e al docente referente, Alfonso Nunziata, che hanno fin da subito, convintamente, sostenuto il progetto, e grande soddisfazione per l'entusiasmo e la passione mostrati dagli studenti, consapevoli di svolgere un'attività didattica e formativa molto significativa, visto che i beni confiscati saranno destinati a meritorie attività sociali". (Ren)