Fondi Europei: De Luca, governo vuole distogliere risorse destinate al Sud

- "Sui fondi europei è in atto una operazione di vera e propria delinquenza politica da parte del governo. L'espressione è voluta. Non c'è altro modo per definire quello che stanno tentando di fare". Lo ha affermato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Il governo italiano - ha proseguito il governatore - utilizzando il ministro Fitto che sta tradendo il Sud, sta cercando in maniera ormai esplicita di togliere le risorse destinate al Sud per destinarli ad altri obiettivi nazionali. E' una vergognosa operazione di delinquenza politica". (Ren)