Autonomia: Calderoli, posizione sindaci ideologicamente contrari non credo rappresenti la maggioranza

- Ferma restando l’autonomia dell’Associazione dei Comuni non credo che la posizione espressa da alcuni sindaci ideologicamente contrari all’autonomia rappresenti la maggioranza dei sindaci in Italia. Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli a margine della commissione del Consiglio regionale del Piemonte sull'Autonomia differenziata, commentando le resistenze dell'Anci sulla riforma. "Sul provvedimento, giovedì prossimo ci sarà la conferenza unificata, poi la firma definitiva e poi il passaggio in Parlamento", ha concluso Calderoli (Rpi)