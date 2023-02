Comuni: Anci, incontro con Tavolo asilo e immigrazione su accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto "intenso e franco sull'accoglienza e più in generale sui nodi che riguardano l'immigrazione". Questo il commento di Matteo Biffoni, delegato Anci all'Immigrazione, sindaco di Prato, all'incontro tenutosi questa mattina nella sede nazionale dell'Associazione a Roma con il Tavolo asilo e immigrazione composto da numerose sigle del terzo settore e dei sindacati, presenti delegati di Arci, Caritas, Cnca, Cgil, Irc. Numerosi i temi affrontati: dai minori stranieri non accompagnati all'accoglienza in famiglia, all'importanza di riconoscere gli operatori dell'accoglienza e di qualificarne il lavoro, fino alla riflessione sulle azioni per fortificare ancora di più il sistema di protezione, senza trascurare i nodi legati ai percorsi di inclusione dei cittadini stranieri sui territori: "Condividiamo molte delle questioni che ci sono state rappresentate, pur tener conto delle differenze dei ruoli e delle funzioni. Anci – evidenzia Biffoni – ha il compito di rappresentare le diverse sensibilità e posizioni che attraversano il mondo dei Comuni e dei sindaci”. (segue) (Rin)