Campania: Iannone (FdI), De Luca vuole risorse ma non sa spenderle

- “La regione Campania per il periodo 2014-2020 aveva a disposizione: PO FESR 4,1 miliardi di euro, spesi al 31 dicembre 2022, 2,2 miliardi (63%); PO FSE 837 milioni di euro, di cui spesi a dicembre 2022, 561 milioni (80%); POC Campania 1,3 miliardi di euro, spesi a ottobre 2022, 722 milioni (54%) PSC Campania (fondo sviluppo e coesione 2014-2020) 2,8 miliardi di euro, spesi a ottobre 2022, 303 milioni (10,87%)". Così il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania. "Complessivamente, a fronte di oltre 9 miliardi di euro, la Regione Campania - ha proseguito Iannone - ha speso 3,8 miliardi pari al 42%. In queste risorse sono ricompresi anche i 732 milioni di euro di risorse spese per emergenza covid. L’articolo 56 del DL 50/2022 approvato dal precedente Governo ha stabilito che fino a quando non saranno individuati gli interventi da definanziare a valere del FSC 2014-2020 che non hanno maturato Obbligazioni giuridicamente vincolanti entro dicembre 2022 (avvio lavori) non può essere assegnato il nuovo FSC 2021-2027. Il Governo ha 90 giorni per individuarli e stiamo facendo istruttoria. Nessuno vuole togliere risorse al sud". "Il Governo - ha sottolineato - è impegnato ad assicurare che quelli assegnati siano spesi e soprattutto siano spesi nei territori dove sono programmati. Il presidente De Luca dica perché non ha ancora speso i fondi a disposizione. Come sempre i fatti smentiscono De Luca: è capace solo di insultare e parlare a vanvera ma non di Amministrare. Anche sulla finalizzazione di queste importanti risorse di piazza al penultimo posto tra le Regioni". "La matematica non è un’opinione e la realtà ha la testa dura. La politica criminale che fa accumulare ritardi alla nostra magnifica terra è quella di De Luca”, ha concluso Iannone. (Ren)