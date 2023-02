Pd: Ruotolo, battiamo col voto libero i signori delle tessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ma è normale che a Salerno, città del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, vengano date 70mila schede, quando nel 2019 votarono 33mila persone mentre a Napoli, che è tre volte più grande di tutta la provincia di Salerno, 60mila, a fronte dei 55mila votanti del 2019? Ma cosa si vuole fare? Battiamo nelle urne questa idea della politica dei signori delle tessere e dei pacchetti di voto. Chiediamo a tutto il campo democratico di aiutarci in questa battaglia per cambiare il Pd e l'Italia, votando Elly Schlein e sostenendo un'altra idea di politica fatta di passione e impegno, di valori e concretezza.” Lo ha affermato Sandro Ruotolo portavoce della mozione Schlein in Campania. (ren)