Maurizio Costanzo: De Luca, addio a padre del moderno talk show italiano

- "Addio a Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore, padre del moderno talk show italiano. È stato uno dei volti e un grande innovatore nella storia della nostra televisione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Ha saputo unire - ha aggiunto De Luca - l'informazione con l'intrattenimento, in maniera sempre garbata e mai sopra le righe. Aveva capito l'importanza che aveva nella nostra società fare informazione in maniera corretta e per questo aveva dedicato parte della sua attività ad insegnare la comunicazione ai giovani. Lascia un grande vuoto. Le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". (Ren)