Ucraina: Manfredi, Europa e Italia siano protagoniste del processo di pace

- "Napoli è la città che ha accolto più ucraini, in modo generoso e partecipato, con un grande impegno da parte delle istituzioni e delle associazioni. La piazza di oggi testimonia ancora una volta la nostra vicinanza all'Ucraina e al suo popolo". Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in occasione della sua partecipazione alla manifestazione per la pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, dal comune di Napoli e dall'Arcidiocesi di Napoli. "Sono maturi i tempi per una pace giusta, affinché la voce delle armi venga sostituita dalla voce della diplomazia. L'Europa unita e forte, con l'Italia in prima fila, sia protagonista del processo di pace", ha concluso Manfredi.(Ren)