Napoli: comandante generale carabinieri in visita alla Nunziatella

- Questa mattina il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Teo Luzi ha raggiunto le province di Napoli e Caserta per una visita istituzionale, accompagnato dal comandante interregionale "Ogaden", generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli. Prima tappa della visita, come ha riferito una nota dei carabinieri, la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, "luogo di formazione per centinaia di ragazzi e ragazze di tutta Italia, fucina di tanti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri". Resi gli onori alla bandiera della Nunziatella, decorata della Croce d'Oro al Merito dell'Arma dei Carabinieri, Luzi ha raggiunto la sede del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna. Terminata la visita, Luzi ha raggiunto la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, dove, ricevuto dal comandante colonello Manuel Scarso, ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio presso i vari reparti, tra i quali, anche quelli dell'Organizzazione Speciale che operano nella provincia. La circostanza è stata l'occasione per un approfondimento sulle tematiche caratterizzanti il territorio e per un confronto diretto e aperto con il personale di ogni grado, al quale Luzi ha espresso l'apprezzamento per l'impegno profuso e i risultati ottenuti. Infine, prima di fare rientro a Roma, il generale ha visitato la neo-istituita Compagnia Carabinieri di Caivano. (Ren)