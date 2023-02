Pd: oggi la sfida tra Bonaccini e Schlein per la segreteria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati delle primarie sono attesi questa sera alle 22. Al primo round, quando i candidati erano quattro, i votanti dei congressi di circolo sono stati 15.1530. Stefano Bonaccini ha ottenuto 79.787 voti, pari al 52,87 per cento, Elly Schlein 52.637 (il 34,88 per cento), Gianni Cuperlo 12.008 (il 7,96 per cento) e Paola De Micheli 6.475 voti (il 4,29 per cento). Stefano Bonaccini, 56 anni, è presidente dell'Emilia-Romagna da quasi dieci anni. Se vincerà ha detto che non lascerà la guida della regione. Ha sempre sottolineato la sua “non appartenenza” a correnti di partito e propone, per rilanciare il Pd, un ricambio della classe dirigente. Elly Schlein, 38 anni, è stata europarlamentare dal 2014 al 2019, e vice dello stesso Bonaccini in Emilia-Romagna. Ha iniziato come volontaria nella campagna elettorale di Barack Obama per le elezioni per il presidente degli Stati Uniti nel 2008. Nel 2016 ha lasciato il Pd in dissenso con l’allora segretario Matteo Renzi per poi riprendere la tessera a fine 2022, in vista delle primarie. Lotta alle diseguaglianze ed emergenza climatica sono due temi fondamentali della sua campagna elettorale. (Rin)