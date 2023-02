Torino: a febbraio 2024 Città ospiterà Forum mondiale dell'aviazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà dal 7 al 9 febbraio 2024 a Torino la ventesima edizione di Connect: il meeting mondiale dell'aviazione civile. In questi giorni a Tangeri una delegazione del Piemonte ha raccolto il testimone per portare il forum nel capoluogo Piemontese. "Portiamo in Piemonte un altro grande evento che conferma la vocazione di attrattore di esposizioni e kermesse mondiali – ha sottolineato l'assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - Gli aeroporti piemontesi di Torino e Cuneo avranno così la possibilità di attrarre nuove compagnie e nuove rotte andando a incrementare il volume complessivo di movimentazioni turistiche della nostra regione". (segue) (Rpi)