Fondi Europei: Nappi (Lega), anche oggi De Luca vince il premio 'faccia di bronzo'

- "Anche oggi De Luca torna a vincere il premio 'faccia di bronzo'. Di fronte a dati incontrovertibili - pubblicati anche da giornali che certo non possono essere accusati di simpatia per il Governo - e numeri che inchiodano la Campania penultima in Italia per spesa dei fondi europei, il governatore invece di tacere e di mettersi a lavorare approfittando dello spicchio di mandato che gli resta, non sa fare altro che offendere dando del farabutto a chi fa emergere il suo ennesimo fallimento". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)