Emergia: Zinzi (Lega), con rinnovabili per raggiungere indipendenza energetica

- "In un mondo sempre più esposto ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale, ricorrere alle fonti rinnovabili di energia diventa indispensabile. Per questo è fondamentale superare la cultura dei 'no' e aprire la strada ad un atteggiamento più propositivo. Il cambio di passo non può, però, prescindere da una valutazione dell'impatto sulle comunità locali e delle caratteristiche dei territori. Il nostro Paese vanta patrimoni naturalistici e culturali tra i più ricchi al mondo ed è giusto che siano rispettati quando si parla di fonti rinnovabili e in particolare di impianti eolici. La cultura del sì deve prevalere, ma sono convinto che raggiungere l'indipendenza energetica del Paese sia possibile anche garantendo nel contempo la tutela del paesaggio".Così il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, intervenuto questa mattina al Forum Eolico "Gli impianti che servono per vincere la sfida climatica, economica e sociale" organizzato da Legambiente Campania, presso la Sala Consiliare Rocca dei Rettori di Benevento.(Ren)