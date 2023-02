Covid: Iss, tasso incidenza più alto tra over 80 negli ultimi sette giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di incidenza a sette giorni è in diminuzione nelle fasce più giovani mentre sembra essere in aumento nelle fasce più adulte. E’ quanto emerge nell’ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulla Sorveglianza Covid19. Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 80+ anni (79 casi per 100.000) mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso, pari a 17 casi per 100.000. L’età mediana alla diagnosi (55 anni) dei soggetti segnalati nell’ultima settimana è leggermente maggiore rispetto alla settimana precedente. In leggero aumento rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione (3,9 per cento rispetto a 3,5 per cento della settimana precedente) (dato suscettibile di variazioni per possibili consolidamenti successivi).(Rin)