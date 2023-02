Campania: Iannone (Fd'I), ancora un morto al Ruggi di Salerno, siamo al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio salernitano, ha scritto al ministro della Salute Schillaci "per denunciare le morti sospette e per chiedere l’invio di ispettori che possano fare piena luce su quanto sta avvenendo all’Ospedale di Salerno". "Ogni giorno - afferma in una nota - sono inondato da segnalazioni di cittadini malcapitati e dello stesso personale sanitario che non ne può più di lavorare in assenza di soluzioni organizzative. La politica sanitaria di De Luca e del suo PD è giunta a diventare un pericolo per la vita dei cittadini e di coloro che lavorano in ospedale. Sono certo che il Ministro Schillaci ascolterà la mia documentata denuncia che purtroppo vede in venti giorni una scia di morti che vanno da un bambino di 5 mesi fino alla ventenne di ieri”, conclude Iannone. (Rin)