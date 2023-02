Porti: Musumeci, il Sud può migliorare la sua condizione economica attraverso il mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’economia del mare coinvolge l’intero sistema Paese e “un Sud degradato dal punto di vista socio economico, diventa una zavorra anche per il Nord". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Sebastiano Musumeci, durante l'incontro "Stati Generali sull’Economia del Mare" che si è tenuto questa mattina in piazza Sallustio a Roma. “Il Paese ha bisogno di un Sud e un Nord competitivo pur con interessi diversi, ma che insieme concorrono a creare il sistema Italia. Pensare che attraverso il mare e i porti il sud possa migliorare la propria condizione economica è un fatto rilevante, fino a 15 anni fa nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Noi meridionali non siamo propensi a costruire il futuro, noi il futuro lo aspettiamo, al Nord il futuro lo anticipano. Sono convinto che i porti possono determinare la crescita del mezzogiorno” ha concluso Musumeci. (Rin)