Ucraina: De Luca, su Berlusconi Zelensky intollerabile

21 luglio 2021

- "Il presidente del Consiglio è stato a Kiev e ha fatto una conferenza stampa nel corso della quale Zelensky ha fatto degli apprezzamenti pesanti nei confronti di Berlusconi. Io non sono sospetto di particolari afflati e simpatia nei confronti di Silvio Berlusconi, ma credo che non sia tollerabile quello che ha ritenuto di fare il presidente Zelensky". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "Dovremmo ricordare a Zelensky - ha sottolineato De Luca - che non bisogna farsi bombardare la casa o un proprio quartiere per poter esprimere un'opinione diversa dalla sua. Credo che il presidente del Consiglio abbia fatto bene a non replicare o a non dire nulla in occasione della conferenza stampa, ma credo che sia bene ricordare a Zelensky che noi siamo l'Italia, e nel nostro paese c'è ancora la libertà di esprimere le opinioni, anche quelle che non si condividono o si considerano completamente sbagliate" (Ren)