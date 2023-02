Ucraina: questa mattina marcia per la pace a Napoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina da piazza Dante a piazza Municipio si è tenuta a Napoli una marcia civica per testimoniare il desiderio di pace in Ucraina. Promossa dal comune di Napoli, dalla Comunità di Sant'Egidio e dall'arcidiocesi di Napoli, l'iniziativa ha ottenuto l'adesione di molte scuole e di diverse comunità straniere che vivono in città. Sul palco di piazza Municipio studenti, cittadini, artisti, associazioni hanno proposto ai ragazzi spunti di riflessione sui temi della guerra e della violenza. (Ren)