Piemonte: assessore Sicurezza, solidarietà a Salvini e Valditara, tensioni pericolose

23 luglio 2021

- Esprimo la mia solidarietà ai ministri Giuseppe Valditara e Matteo Salvini, finiti al centro di minacce social che non devono essere prese sottogamba. Lo ha affermato in una nota stampa l’assessore regionale alla Sicurezza del Piemonte Fabrizio Ricca. "Il passato ci insegna che troppo spesso la violenza affidata alle parole si è trasformata in tensioni pericolose che, abbandonata la sfera del ‘detto’, si sono tradotte in azioni spregiudicate. Proprio per questo la Politica ha il dovere di esprimere la sua condanna nei confronti di chi crede si possa portare lo scontro politico fuori dal recinto della dialettica civile, per trascinarlo nel guado della minaccia di morte", ha concluso. (Rpi)