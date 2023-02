Campania: Nappi (Lega), inaccettabile il tutto esaurito per i ricoveri al Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disastrata sanità campana è ormai alla stregua di uno spettacolo tragicomico a cui si può assistere fino ad esaurimento posti. Non è assolutamente accettabile che un ospedale, per di più il Cardarelli, il più grande nosocomio del Mezzogiorno, fermi i ricoveri per il 'tutto esaurito'. Eppure ciò continua ad accadere a causa della cura De Luca, che forse troppo affascinato dalle luci della ribalta non smette di confondere la sanità pubblica con un teatro dove raccontare i suoi falsi miracoli. E invece, nelle stesse ore, al disastro trasporti si aggiunge il collasso della sanità". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)