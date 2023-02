Reflui: Coldiretti Caserta, Regione sospende divieto spandimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Direzione Generale per le Politiche Agricole della Campania alla sospensione per sette giorni del divieto di spandimento del letame nei terreni di quattordici Comuni, accogliendo la specifica richiesta di Coldiretti Caserta. Le aree interessate riguardano Alife, Alvignano, Baia e Latina, Cancello e Arnone, Capua, Castel Volturno, Gioia Sannitica, Grazzanise, Mondragone, Piedimonte Matese, Pietravairano, Riardo, Sant'Angelo d'Alife e Villa Literno. Nella richiesta erano contemplati anche altri Comuni, su cui la Regione ha ritenuto che non sussistano ancora le condizioni ambientali sufficienti: Piana di Monte Verna, Pietramelara, Casal di Principe e San Felice a Cancello. "Ringraziamo l'Assessorato – ha spiegato Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta – per aver accolto la nostra richiesta dello scorso 15 febbraio, valutando favorevolmente la necessità delle aziende zootecniche di svuotare le vasche di accumulo, ormai piene dopo l'inverno, prima dell'arrivo di piogge che avrebbero potuto farle traboccare. È una scelta saggia che previene il rischio di inquinamento e aiuta la concimazione, una pratica agronomica che arricchisce i terreni e li rende fertili. Sulle altre valutazioni effettuate dalla Regione, ci rimettiamo alle scelte dei tecnici per le aree escluse". (Ren)