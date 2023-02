Sicurezza: Nappi (Lega), bene drappello di polizia all'ospedale Pellegrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là delle sterili polemiche della solita sinistra e di timori infondati, il Governo di centrodestra prosegue senza sosta con gli interventi per garantire la sicurezza anche a Napoli. Parlano i fatti: drappelli di polizia negli ospedali cittadini - il primo marzo sarà attivato quello al Pellegrini - e presso la Stazione centrale, controlli serrati contro ogni forma di illegalità, potenziamento della videosorveglianza, dotazione del taser per le forze dell'ordine, estesa anche ai vigili urbani. Avanti con l'azione corale nel capoluogo campano a tutela dei residenti, di chi deve far rispettare la legge e del personale sanitario. Il vento è finalmente cambiato dopo anni di immobilismo. Un grazie ai ministri Salvini e Piantedosi, e al sottosegretario Molteni, per l'impegno che continuano a profondere per restituire dignità e sicurezza ai nostri territori". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, in occasione del convegno "Le aggressioni nella sanità" organizzato dal NurSind presso la sede della Città Metropolitana di Napoli. (Ren)