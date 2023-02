Torino: a febbraio 2024 Città ospiterà Forum mondiale dell'aviazione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha affermato: "Siamo molto soddisfatti che Torino e il Piemonte ospitino Connect 2024 , si tratta di uno dei più importanti eventi del settore dell'aviazione, che porterà sul nostro territorio operatori da tutta Europa. L'intera filiera dell'accoglienza avrà un'opportunità straordinaria per sorprendere i delegati di Connect2024, proponendo esperienze di visita che ci renderanno una destinazione da non perdere per tutte le compagnie aeree e aeroporti", ha concluso. (Rpi)