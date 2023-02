Autonomia: Calderoli, puntiamo a Italia ad alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non ha due ma 5 o 6 velocità. Con questo provvedimento puntiamo ad adeguare la velocità di tutti ma che non sia quella attuale ma un’alta velocità. Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli a margine dell'intervento nella commissione del Consiglio regionale del Piemonte sull'Autonomia differenziata. "E’ la prima volta che un ministro viene in una commissione a livello regionale. L’ho fatto in Lombardia e come seconda patria il Piemonte per me doveva essere obbligatorio e anche gradito", ha concluso Calderoli. (Rpi)