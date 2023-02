Governo: minacce a ministro Salvini da parte di un collettivo studentesco di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora minacce alle cariche di governo da parte del collettivo del liceo Einstein di Torino. Dopo il ministro dell'Istruzione Valditara, oggi il bersaglio si è spostato sul ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il Collettivo ha pubblicato una stories su Instagram con le rime del brano 'Odia gli indifferenti' di Dj FearCut dove in una strofa la canzone dice: "Il mio sogno nel cassetto non è stato rimosso. Salvini sappia che a Piazzale Loreto c'è ancora posto". Nella storia è apparsa la foto (capovolta) pubblicata dallo stesso Salvini ieri in solidarietà al ministro Valditara. (Rpi)