Torino: Calderoli, appuntamento in Consiglio regionale del Piemonte utile per confronto istituzionale su autonomia

- Sarà un appuntamento utile per un confronto istituzionale sul tema dell'autonomia. L’occasione per presentare la riforma ai rappresentanti Piemontesi eletti in Consiglio Regionale e fare il punto sullo stato della richiesta già presentata negli anni precedenti dalla Regione Piemonte. Lo ha affermato in una nota stampa il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, commentando la sua presenza prevista per domani a Torino nella Commissione VII del Consiglio regionale del Piemonte. (Rpi)