Sindacati: 28 febbraio assemblea nazionale a Napoli della Confederazione Selp

- "Autonomia differenziata, superbonus, riforma delle pensioni, scuola, ma anche il ruolo della rappresentanza sindacale in Italia". Questi i temi al centro della discussione dell'assemblea nazionale della Confederazione Selp, guidata dall'ex segretario nazionale dell'Ugl, Giovanni Centrella, che si terrà a Napoli il 28 febbraio, durante la quale sarà presentato un moderno ed innovativo centro studi e ricerche della Confederazione Selp che sarà guidato dal professore Nicola Di Modugno. Un momento di confronto che la neo confederazione, nata dell'adesione di 20 forze sindacali presenti in tutto il paese, dedica ai temi caldi contenuti nell'agenda politica italiana. Oltre ai dirigenti sindacali, partecipano all'incontro partenopeo anche diversi esponenti delle istituzioni locali e nazionali nonché delle forze datoriali interessate al neo progetto di rappresentanza dei lavoratori. "Il futuro può sembrare incerto e imprevedibile, ma per noi del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati rappresenta un'opportunità di crescita e miglioramento. Come un seme piccolo e fragile, il nostro avvenire ha dentro di sé il potenziale di diventare forte e robusto, in grado di proteggere la sua vita e quella di chi se ne prende cura. L'incertezza politica ed economica non ci spaventa, perché crediamo che ogni sfida rappresenti un'opportunità di crescita. Noi di Selp lavoriamo ogni giorno affinché il domani sia sempre più giusto e tutelato, e crediamo che prendersene cura sia una responsabilità onorevole. L'Assemblea Nazionale della confederazione rappresenta un'importante occasione per discutere e approfondire questi principi, per contribuire alla costruzione di un futuro migliore e più solido. Rivolgeremo un appello per seminare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo", ha scritto in un messaggio il segretario nazionale della Confederazione Selp, Giovanni Centrella.(Ren)